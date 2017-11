Kalla overlegen i den svenske sesongåpningen

NTB Sport

Charlotte Kalla fulgte dermed opp fredagens seier på 5 kilometer fri teknikk i Gällivare med en ny dagen etter, denne gangen i klassisk.

– Det kjentes bra ut i dag. Jeg åpnet mer kontrollert og gikk ikke bare "all out" som fredag. Det kjentes ut som jeg hadde kraft å trykke på med hele veien, sa Kalla til SVT etter sin andre seier av to mulige.

Russiske Julija Tsjekaleva var nærmest, 17 sekunder bak overlegne Kalla, mens Natalia Neprijeva fulgte på tredjeplass, 40 sekunder etter.

Stina Nilsson ble nest beste svenske kvinne, 1.20 minutter bak Kalla. Nilsson var halvsekundet foran Anna Haag. Ida Ingemarsdotter fulgte ytterligere ti sekunder bak.

Hanna Falk, som ble nummer to fredag, sto over lørdagens konkurranse.

Verdenscuppremieren er i finske Ruka neste helg.

