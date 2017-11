Dokken: – Satser på at vi feirer noe annet enn opprykk til 1. divisjon om noen år

NTB Sport

Notodden sjokkerte gjestene fra Fredrikstad fra start i lørdagens opprykkskamp. Etter 0-0 i første kamp i Fredrikstad sikret Notodden opprykket med 5-3 hjemme. Allerede før halvtimen var spilt ledet hjemmelaget 4-0 på Idrettsparken på Notodden.

– Scorer fantastiske mål

– Jeg synes vi kommer ut på en fantastisk god måte. Vi spiller sånn vi prøver å spille til enhver tid. Det er høy kvalitet på de første 35 minuttene og vi scorer fantastiske mål, sier Notoddens trener Kenneth Dokken til NTB om lørdagens triumf.

Fredrikstad reduserte til 1-4 i første omgang. Dokken mener det preget spillerne hans.

– 5-1-målet var helt avgjørende for oss, hvis ikke tror jeg det hadde blitt veldig hektisk på slutten, sa Dokken som la til at Notodden nå må etablere seg i 1. divisjon.

– Så satser vi på at vi feirer noe annet enn opprykk til 1. divisjon om noen år.

Sikker på at FFK kommer tilbake

Noen som satser på opprykk til 1. divisjon er Fredrikstad Fotballklubb, som neste år må spille i divisjonen under.

– For FFK sin del så gjelder det nå å bygge stein for stein både på spiller- og trenersiden. Fredrikstad er en storklubb, og om de gjør dette er jeg sikker på at FFK vil komme tilbake, sier FFKs vikarierende trener Bjørn Petter Ingebretsen.

(©NTB)