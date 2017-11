Den danske ambassadøren vil hylle Bendtner

NTB Sport

Ambassadøren skal på Rosenborg mot Viking på Lerkendal, før han skal delta i klubbens gullfeiring. Videre skal Madsen møte Rosenborgs tre danske spillere, Nicklas Bendtner, Mike Jensen og Jacob Rasmussen, i tillegg til klubbens ledelse.

– Rosenborg er Norges suverent beste fotballklubb gjennom tidene, mester igjen i år og har i perioder også vært de beste i Skandinavia. Det er flott at Mike Jensen er kaptein på laget og at Nicklas Bendtner har gitt laget ny energi og er toppscorer i Eliteserien. De skaper god omtale for Danmark og det vil jeg gjerne takke dem for og gratulere dem med, sier Madsen i en pressemelding.

Med seg har ambassadøren en gave i form av en fotball med «et særlig positivt globalt budskap».

