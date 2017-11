Bayern økte luken til rivalene, Jarstein og Skjelbred tapte

NTB Sport

Leipzig maktet bare ett poeng borte mot Leverkusen (2-2), noe som betyr at Bayern (29 poeng) har seks poeng ned til tabelltoeren. Tabellfirer Dortmund tapte 1-2 mot Stuttgart fredag og har ni poeng opp.

Vidal åpnet ballet etter en drøy halvtime for Bayern lørdag. Goalgetteren Lewandowski la på til 2-0 og 3-0 etter henholdsvis 38 og 49 minutter, og flere scoringer ble det ikke i oppgjøret.

Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve da hans Hoffenheim spilte 1-1 hjemme mot Frankfurt. Kevin Prince-Boateng sendte gjestene i føringen etter 13 minutter, men Mark Uth berget poengdeling på tampen. Hoffenheim (20 poeng) og Frankfurt (19) henger begge med i tetkampen.

Rune Jarstein og Per Ciljan Skjelbreds Hertha Berlin tok imot Borussia Mönchengladbach senere lørdag. Der ble det tomålstap for hjemmelaget, som kun har 14 poeng etter 12 runder. Gladbach er derimot oppe på tredjeplass, kun to poeng bak Leipzig.

Jarstein og Skjelbred spilte hele kampen mot tabelltreeren, men kunne ikke hindre nederlag. Lars Stindl, Thorgan Hazard (straffe) og Raffael (2) scoret målene for bortelaget. Vedad Ibisevic og Mitchell Weiser nettet for Hertha.

Øvrige kamper lørdag: Mainz - Köln 1-0, Wolfsburg - Freiburg 3-1.

(©NTB)