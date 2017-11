Weng fikk bekreftelsen tross åpningstrøbbel

NTB Sport

Weng endte som nummer to bak Marit Bjørgen, til tross for at hun ga bort mange sekunder til sine argeste konkurrenter ut fra start på 10-kilometeren i klassisk stil.

– Åpningen min var litt tassete. Da tenkte jeg "å herlighet, nå kommer jeg ikke til å komme til mål". Så lenge jeg var åtte sekunder bak de fleste etter 800 meter, skjønner jeg at de ikke sekunderte meg i starten, smilte Weng til NTB.

Landslagsledelsen ønsket åpenbart ikke å gi Enebakk-jenta demotiverende tilbakemeldinger innledningsvis. Etter hvert gikk imidlertid OL-håpet så fort at tilbakemeldingene ble langt mer positive.

Fikk bekreftelsen

I september følte forrige sesongs verdenscupvinner at det meste gikk på skinner treningsmessig. Formen var nærmest i overkant bra. Så ble kroppen plutselig tung. Weng måtte bremse seg selv og legge inn mer hvile enn planlagt.

Nettopp derfor var hun usikker foran fredagens renn. Det var medvirkende til den forsiktige starten.

– Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle åpne, og var redd for å åpne for hardt i og med at jeg har hatt tunge bein. På én måte var det kanskje riktig, men skal jeg vinne så kan jeg ikke være så feig, sa hun etter målgang.

Glad og lettet

Romeriksjenta var smilende og glad.

– Jeg er glad for at det gikk så bra. Jeg er både overrasket, glad og lettet. Nå kan jeg senke skuldrene litt, for det fungerte bra selv om jeg ikke har hatt noen helt rå treningsperiode i forkant, oppsummerte Weng.

At hun var slått av vinneren Marit Bjørgen med et halvminutt, betydde lite. Weng tror det skal være mulig å matche langrennsdronningen i løpet av vinteren.

– Jeg har følt meg sterk i sommer, så jeg tror det skal være mulig, sa hun.

