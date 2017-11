Tande om kjæresten: – Anja er den største støttespilleren jeg har

NTB Sport

På vårparten flyttet hoppesset til hovedstaden sammen med kjæresten Anja Nymoen Søberg.

– Jeg liker meg veldig bra på Stovner. Det føles ut som jeg allerede har bodd der i to år. Vi trives veldig godt, sier Tande.

Kongsberg-hopperen forteller at hans bedre halvdel har gjort at alt ikke lenger handler om skihopping.

– Hun betyr veldig mye for meg. Anja er den største støttespilleren jeg har. Jeg føler meg veldig trygg sammen med henne. Hun gjør at jeg klarer å koble av litt mer når jeg er hjemme. Det er ikke lenger bare tanker om skihopping, teknikk og neste renn, forteller KIF-gutten.

– Det er lettere å bare være hjemme og være Daniel, ikke idrettsutøver, fortsetter forrige sesongs verdenscuptreer.

Eget rom til hopputstyret

Tande sier han allerede har rukket å sette sitt stempel på den nyinnkjøpte leiligheten.

– Jeg har tatt med medaljene mine. Og det står tre pokaler rundt om i leiligheten. Jeg har også et helt eget rom til bare hopputstyr, sier 23-åringen.

Fjorårets hoppkomet har flere ganger snakket om morens nokså strenge rydderegime hjemme i Kongsberg.

– Det varierer fra uke til uke hvor mye jeg rydder. Enkelte uker er jeg litt latere. Det er godt å kunne styre det litt selv, og at det ikke lenger er et like strengt regime. Det setter jeg veldig pris på, flirer Tande.

– Kjøkkenet holder vi alltid ryddig, men Anja synes nok det kan bli litt rotete på stua av og til, sier lysluggen og innrømmer at han får litt kjeft når han hopper over ryddingen i kjærlighetsredet.

Nær Gardermoen

Nærheten til Gardermoen ble avgjørende da Tande slo til i utkanten av Oslo.

– Jeg var på flere visninger på Romsås også. Jeg hadde ikke lyst til å bo i sentrum, men det var også viktig å havne på riktig side mot Gardermoen, siden jeg så ofte er ute på reise.

Trafikkbildet er imidlertid nokså annerledes enn hjemme i Kongsberg.

– Det er stressende å kjøre i Oslo. Det går fint, men jeg blir veldig stresset i noen situasjoner. Hadde jeg vært bedre kjent i traktene, hadde det ikke vært noe problem. Men selv om jeg kjører samme strekning ti ganger, kjennes det ut som det er noe helt nytt hver gang. Du har ingen peiling på hvor du er. Det blir litt stort for en kongsberggutt, sier Tande.

Verdenscupen i hopp starter i Wisla i helgen.

(©NTB)