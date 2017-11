Suverene Sundby imponert av Klæbo

NTB Sport

Det var som ventet at 33-åringen skulle vinne. Røa-løperen tok sin niende Beito-seier og dokumenterte klasse.

Det var ikke bare Sundby som ble overrasket over at det var en 21-årig sprinter som utfordret ham mest. Byåsens Klæbo var bare 18 sekunder bak i mål i en tung løype og i tøffe forhold.

Klæbo dokumenterte også klasse.

– Jeg tror at Klæbo gjorde et veldig godt løp, og han gjorde et løp som vi ikke hadde trodd at han ville gjøre. Jeg må innrømme at den vinteren han hadde i fjor var fantastisk, og det er veldig imponerende at han er helt på plass i et distanserenn fra start, sa Sundby.

Fantastisk form

Han hadde tippet at Klæbo ville bli distansert med mellom 40 og 45 sekunder og at det likevel ville ha vært sterkt til ham å være.

– Det han gjør er over all forventning. Han slår gutter her i dag som har vært i fantastisk form i høst, og jeg tror mer på det at han har gjort et veldig bra løp. Jeg hadde trodd at han trengte et sprintrenn eller to for å komme i gang med sesongen. Dette viser bare at han mener alvor, og det er gøy. Det betyr at vi gamlegutta må ta oss sammen til alt som skal skje framover. Jeg tror at det vil bli en kul sesong.

Klønete

Sundby sier at han til tider følte seg klønete på ski under deler av løpet. Føret var utfordrende for Sundby. Han liker seg klart bedre når det er hardt og isete og sporene er stødige. Da får han brukt kjempekreftene sine best.

– Jeg følte meg dårlig i de første fem kilometerne, men så fikk jeg bedre føling med snøen og fikk dratt i gang litt. Da fikk jeg opp farta og hadde brukbar kontroll på løpet helt ut. Fysikken er der, og så må teknikken finpusses. Fysisk kjentes det etter hvert veldig bra, og jeg hadde god kontroll uten å grave ned i det aller dypeste jeg har gjort. Jeg skal være godt fornøyd med denne starten. Nå slipper jeg grubling fram til søndag, sa Sundby.

Søndag står det 15 kilometer fri teknikk på programmet. Sundby går ikke lørdagens sprintrenn.

(©NTB)