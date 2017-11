Sundby mener skiforbundet må gi Northug sjanser

NTB Sport

Han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke spesifikt om neste helgs verdenscupåpning i Ruka i Kuusamo i Finland.

Sundby mener Northugs merittliste taler for seg.

Petter Northug er syk og går ikke i helgen. Det betyr at skiforbundet må utøve skjønn hvis de tar ham med i troppen.

– Det er ingen land som har så mange løpere som kjemper om så få plasser. Det er en kjempeutfordring. Alle er tjent med at Petter får mulighet til å teste seg for å finne ut om han fortsatt har mulighet til å være blant de beste i verden. Vi kan ikke havne i en situasjon der han ikke får konkurrert på distansene som han har lyst til å gå i OL slik at han ikke får mulighet til å kvalifisere seg.

– Jeg skal ikke si noe om førstkommende helg, men jeg hadde villet funnet muligheter slik at han fikk testet om han er god nok til å gå OL. Det er alle tjent med, og det regner jeg også med at skiforbundet har en plan for, sa Sundby etter fredagens seier på Beitostølen.

Landslagstrener Tor Arne Hetland vil ikke si hva som blir utfallet rundt Northugs eventuelle start i Ruka. Han sier at det generelt er lurt å gå skirenn om man vil gå verdenscup, men sier samtidig at det er lurt at løpere som er syke ikke går skirenn.

– Vi tar ut laget til Kuusamo mandag klokken 12. Med den bredden vi har i norsk langrenn er det en hyggelig utfordring med å ta ut dette laget. Jeg er ikke veldig bekymret eller nysgjerrig for Petter del. Det er veldig fornuftig av ham å være hjemme så lenge han er syk, sa Hetland.

