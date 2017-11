Sundby frykter dårlig stemning

NTB Sport

I det svenske åpningsrennet ble beste svenske nettopp nummer ti (Marcus Hellner). Han ble slått av hele åtte russere. Og beste russer ble Jevgenij Belov – mannen som er utestengt fra alle OL i framtiden av Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– Jeg tror det hadde blitt dårlig stemning både på stadion og i smørebussen om beste norske hadde blitt nummer ti her.

Sundby snakket onsdag mye og lenge om de utestengte russerne. Han savnet klare bevis i dopingsaken mot dem. Det gjenstår å se hva Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjør med de samme russerne.

Enn så lenge kan de konkurrere fritt i renn i regi av FIS.

– Det er en nasjonal åpning og la oss ikke legge for mye i det. Så tror jeg at vi alle sammen venter på det som kan skje i løpet uka. Det kommer til å få mer betydning enn hvor mye vi skal tenke over dagens resultat eller ikke. Det får være som det er. Jeg håper at vi får en ordentlig avklaring relativt snart. Det trenger vi alle sammen, og jeg tenker også at det hadde vært fornuftig og fått den avgjørelsen før Kuusamo. Jeg får bare vente som alle andre, sa Sundby.

