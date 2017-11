Muhammad Alis "Fight Doctor" er død

NTB Sport

Legen møtte Ali tidlig på 1960-tallet da bokseren fortsatt het Cassius Clay. Han ble hentet inn i teamet hans og var i Alis hjørne det meste av karrieren hans sammen med trener Angelo Dundee.

I oppkjøringen til tittelkampen mot Sonny Liston i 1964, der Ali ble verdensmester for første gang, spilte den cubansk- og spanskættede legen en viktig rolle. Ali hadde unormalt høy puls under innveiingen, og Pacheco ble bedt om å undersøke ham i et siderom.

Der fortalte Ali at han oppførte seg "sinnssykt" for å skremme Liston, og Pacheco rapporterte at alt var i orden.

I løpet av årene ble Pacheco bekymret for alle slagene Ali måtte tåle til hodet, og han uttrykte det sterkt etter "Thrilla in Manila"-kampen i 1975, da Ali forsvarte tittelen mot Joe Frazier.

Etter kampen mot Ernie Shavers to år senere bønnfalt Pacheco bokseren om å legge opp. Da han avslo, trakk legen seg fra videre samarbeid.

Muhammad Ali la til slutt opp i 1981. Ikke lenge etter viste han de første tegn til Parkinsons sykdom, som han slet med i 32 år inntil han døde i 2016.

Pacheco jobbet som TV-ekspert på 1980- og 1990-tallet og assisterte ytterligere 12 verdensmestere sammen med Dundee.

(©NTB)