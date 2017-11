Lineker leder VM-trekningen i fotball

NTB Sport

Det opplyste Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) fredag.

Linker fikk med seg to VM for England, og han ble toppscorer i 1986-VM i Mexico. Han var med å ta England til semifinalen fire år senere.

Linker jobber nå for BBC og er blitt valgt som vert til tross for at han har vært svært så kritisk til FIFA på Twitter, hvor han over 6,7 millioner følgere.

– Linekers ærlige og åpne synspunkter og hans gode kjennskap til fotball beriker fotballjournalistikken, sier FIFAs visegeneralsekretær Zvonimir Boban.

Maria Komandnaja har jobbet for Fox Sports i mer enn et tiår og er en av Russlands mest kjente sportsjournalister.

VM-sluttspillet avvikles fra 14. juni til 15. juli neste år.

Seedingsgruppene ser slik ut:

Nivå 1: Russland, Tyskland, Brasil, Portugal, Argentina, Belgia, Polen, Frankrike.

Nivå 2: Spania, Sveits, England, Colombia, Mexico, Uruguay, Kroatia, Peru.

Nivå 3: Island, Costa Rica, Sverige, Tunisia, Egypt, Senegal, Iran, Danmark.

Nivå 4: Nigeria, Japan, Marokko, Panama, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Australia, Serbia.

Det er bare nasjonene fra UEFA som kan trekkes mot lag fra eget kontinent i de åtte gruppene.

(©NTB)