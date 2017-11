Larvik fikk mesterligahjelp

NTB Sport

Både Larvik og Thüringen står med to poeng. Tyskerne har fordel av å være best innbyrdes, og det betyr at LHK må ta poeng mot ungarske FTC i siste gruppekamp.

Thüringen tapte fredag som ventet borte mot Vardar Skopje. Makedonierne vant 29-21.

Det er de tre beste fra hver gruppe som går videre til hovedrunden. Med uavgjort eller bedre vil LHK være sikret avansement, men det blir tøft. Larvik har tapt fire av fem gruppekamper.

FTC ligger på annenplass med sine seks poeng etter fem oppgjør. Vardar Skopje gikk gjennom gruppespillet med full pott (12).

