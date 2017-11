Jespersen: – Det er én mann som tar mesterskapsgull i Norge

NTB Sport

Det har hersket tvil rundt Northug de siste dagene etter at han ble syk i forkant av sesongåpningen på Beitostølen. Trønderen kom ikke til start på fredagens 15 kilometer i klassisk stil.

Samtidig er det kjent at Norges største langrennsstjerne ikke er blant de forhåndsuttatte løperne til minitouren i Ruka. Ryker hele helgen på Beitostølen, får han heller ingen mulighet til å kvalifisere seg til verdenscupstarten.

Northug bør likevel få sjansen i Finland, mener lag- og treningskameraten Chris Jespersen.

– Jeg tenker selvfølgelig det. Det er én mann som tar mesterskapsgull i Norge, og ting bør bli lagt til rette for at han skal få forberedt seg.

– Nå er jo jeg på lag med Petter. Men jeg tror alle som er interessert i langrenn har lyst til å se Petter gå verdenscup. Så det hadde vært en fordel om han fikk forberede seg best mulig, sa Jespersen etter å ha fullført 15-kilometeren som åpnet langrennssesongen.

Selv klarte han ikke å melde seg på i tetkampen på Beitostølen.

– Jeg hadde en tung kropp i dag. Jeg har slitt de to siste dagene med en låsing i ryggen og feber. Så dette gikk litt som ventet. Jeg jobber med en kiropraktor for å få løst det opp, sa Jespersen og la til at han måtte ha smertestillende tabletter for å komme seg gjennom løpet.

(©NTB)