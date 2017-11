Fra tårer til jubel for Haga

NTB Sport

Fjerdeplassen var nærmest gull verdt for romeriksjenta. Den ble et krystallklart bevis på at nitid innsats for å bli en bedre klassiskløper omsider har gitt resultater.

Tiden som fristilsekspert er over.

– Jeg har vært så frustrert. I fjor gråt jeg etter dette rennet, for jeg hadde så lyst til å lykkes i klassisk. Det har vært så kjedelig at jeg bare har kunnet skøyte. Nå får jeg plutselig mange flere strenger å spille på hele sesongen, smilte Haga til NTB etter målgang på Beitostølen.

At hun var slått av suverene Marit Bjørgen med 51 sekunder betydde ingen verdens ting fredag.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg har jobbet med klassisk i rundt tre år nå og særlig intensivt i år. Jeg har hatt mange privattimer på rulleskimølla, og jeg synes jeg fikk det til veldig bra i dag, sa Haga.

Takker Svartdal

Privattimene har teknikktrener Audun Svartdal stått for. Telemarkingen har også hjulpet blant andre Martin Johnsrud Sundby.

– All ære til ham og alle andre som har hjulpet meg. Nå er det endelig gøy å gå klassisk også, sa Haga.

– Hva har vært problemet tidligere?

– Tekniske ting. Og når man er dårlig på noe, er det lett å stresse og ikke ta seg tid til å gjøre de viktige tingene som gir kraft ned i snøen. Hovednøkkelen er kanskje å stole på at det man gjør er rett, sa 26-åringen.

Mens lagvenninnene var på høydesamling i Val Senales tidligere i høst la Haga ned timevis med teknikktrening på rulleskimølla på Olympiatoppen.

– Jeg har blitt filmet, kjent på følelsen, øvd og pirket. Alt mulig. At jeg får det ut i konkurranse på den måten jeg gjør i dag, er faktisk litt stort for meg, sa Haga fredag.

Fikk skryt av sjefen

Landslagstrener Roar Hjelmeset var også glad på elevens vegne.

– Ragnhild gjorde et av sine beste klassiskrenn noen gang, sa han og la ikke skjul på at det kan bli mer moro for Haga denne helgen.

– Hun er også en god fristilsløper. Klassisk er noe hun ikke har fått til så bra tidligere, så dette lover bra. Det skal bli moro å se henne søndag, og kanskje kan hun komme seg opp på seierspallen da, sa landslagstreneren.

Hovedpersonen er like optimistisk.

– Jeg viste i dag at formen er god, så jeg får kanskje prøve å dytte en av de tre store ut av seierspallen, smilte Haga.

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg ble henholdsvis nummer to og tre i fredagens åpningsrenn.

(©NTB)