Coleman slutter som Wales-trener for å ta over Sunderland

Det melder BBC og Sky Sports. Coleman hopper av Wales-jobben etter en kvalifisering som endte uten billett til neste års VM i Russland. 47-åringen var landslagssjef i nesten seks år.

Høydepunktet kom da han ledet sitt eget hjemland til semifinalen i fjorårets EM i Frankrike. Hans siste landskamp var mot Panama (1-1) tirsdag.

– Vi er veldig skuffet over at Chris' periode som Wales-trener er over. Forbundet og Wales som nasjon vil for alltid være takknemlige for jobben han har gjort de siste seks årene. Vi ønsker Chris masse lykke til nå som han vender tilbake til klubbfotballen, skriver Wales fotballforbund på sine nettsider.

Sunderland har foreløpig ikke bekreftet ansettelsen av Coleman. Klubben fra Nordøst-England har slitt blytung de siste årene. Forrige sesong endte med et klart nedrykk fra Premier League. I mesterskapsserien har nedturen bare fortsatt.

Laget ligger helt sist på tabellen med ti poeng og kun én fattig seier etter 16 kamper. Coleman tar over etter Simon Grayson, som fikk sparken ved månedsskiftet.

