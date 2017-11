Celtics senket mesteren og vant sin 14. på rad

NTB Sport

Det var de to lagene med flest seirer denne sesongen som møttes i Boston torsdag. Jaylen Brown førte an for Celtics med 22 poeng selv om han noen timer før kampen fikk vite at bestevennen var død.

Etter å ha fått beskjeden om at Trevin Stede var død, tenkte han å stå over kampen. Så ringte kameratens mor og ba ham om å spille.

– Jeg følte det som om han var med meg på banen. Det var som om det bare var oss to, sa Brown etter kampen.

Opphenting

Kyrie Irving, som nylig pådro seg brudd i ansiktet og har spilt med ansiktsmaske, tok den av seg i 3. periode da Celtics lå under 49-66. Så scoret laget 19 poeng på rad.

– Jaylen viste enorm styrke i dag. Ingen tvil om hvem som skulle ha matchballen i dag, sa Irving om Brown.

Celtics tapte sesongens to første kamper, men har vunnet de 14 neste. Forrige tap var 18. oktober.

Warriors sto med sju strake seirer før torsdagens nedtur.

Rockets herjet

– Celtics var tøffere og smartere enn oss, medga Warriors-trener Steve Kerr, som før kampen med glimt i øyet hadde sagt at "universets skjebne avhenger av resultatet i denne kampen".

Houston Rockets nyttet Warriors-tapet til å slå Phoenix Suns 142-116 og ta seg til topps i Western Conference med 12 seirer, en flere enn Warriors. James Harden scoret 48 poeng, og lagets poengfangst er den høyeste i NBA så langt i sesongen.

