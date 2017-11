Beito-dronningen Bjørgen i egen klasse

NTB Sport

Det var internasjonal klasse over den klassiske 10-kilometeren på Beitostølen.

Heidi Weng på 2.-plass ble utklasset med 29,4 sekunder, og det er nok heller ikke sikkert at Bjørgen tok ut alle sine krefter.

Med lille Marius (snart to år) på armen var det en svært så kontrollert småbarnsmamma som kommenterte sitt eget løp.

– Det er ingen hvem som helst jeg slår, og jeg er fornøyd. Man vet aldri når man starter å konkurrere, og jeg er veldig fornøyd med å slå Heidi her. Jeg synes at det føltes bra og at jeg fikk gode svar, sa Bjørgen.

OL-form

Bjørgen har et utall seirer på Beito siden hun tok over som Beito-dronning etter at Bente Skari ga seg etter 2003-sesongen. Hun synes ikke det er så enkelt å rangere sesong opp mot sesong, men hun kunne lette litt på sløret.

– Jeg har hatt vondere opplevelser her. Det som gjelder er å gå fort neste helg.

– Weng sier du ikke ville gå foran de siste fem kilometerne?

– Jeg fikk høre at hun var nummer to og at hun gikk veldig fort på 2.-runden. Jeg synes at hun gikk bedre enn meg i de lette partiene, og så var jeg bedre i motbakkene. Jeg tenkte at hun fikk dra litt på meg.

– Det er sterkt å lede med halvminuttet etter fem kilometer?

– Ja, men nå åpnet kanskje Heidi litt kontrollert.

Plusser og minuser

Landslagstrener Roar Hjelmeset fikk se landslagsløpere på de fem første plassene. Nærmest kom langløperen Astrid Øyre Slind. De beste av de «unge» var Silje Theodorsen og Thea Krokan Murud som nummer sju og åtte.

– Det er ikke helt ulikt det en kunne se for seg på topp tre. Det er veldig flott med Ragnhild Haga på fjerde som kanskje gikk et av sine aller beste klassiskløp noen gang Det er både plusser og minuser. Det er bra og betryggende at landslagsløperne er best, men samtidig hadde det vært veldig moro om det hadde kommet opp noen nye navn oppe i toppen der.

– Og Bjørgen?

– Jeg tror Marit skal være bra fornøyd. Hun fikk tidlig kontroll på løpet med at hun tok igjen Heidi Weng. Hun bør være fornøyd, og kanskje kunne hun også ha gått enda fortere. Det er en styrke når du kommer 30 sekunder foran Heidi, for Heidi vant verdenscupen sist år. Sett med internasjonale øyne er det bra at vi har en løper et stykke foran der, mente Hjelmeset.

