Altuve og Stanton fikk MVP-heder

Altuve var den beste og viktigste spilleren da Astros vant sin første World Series-tittel. 27-åringen fra Venezuela tok en overlegen seier i avstemningen om mest verdifulle spiller i American League. Han var på førsteplass på 27 av 30 stemmesedler.

– Dette er utrolig. Jeg har opplevd mye opp og ned i karrieren min. Jeg vil takke alle som har støttet meg og inspirert meg, sa Altuve.

Stanton spilte for et lag som ikke kom til sluttspill. Han noterte 59 homeruns og slo inn 132 poeng for Marlins og vant en av de jevneste avstemningene noensinne i National League-kåringen.

Stanton var på førsteplass på ti stemmesedler og seiret to poeng foran Joey Votto fra Cincinnati Reds.

Tidligere i uken ble Max Scherzer fra Washington Nationals og Corey Kluber fra Cleveland Indians tildelt hver sin Cy Young-pris som årets beste kastere.

Scherzer vant prisen for tredje gang, Kluber for annen gang. Begge lag ble slått ut i kvartfinale i sluttspillet, men begge veteranene vant avstemningen overlegent. 33-årige Scherzer var på 1.-plass på 27 av 30 stemmesedler i NL, 31-årige Kluber på 28 av 30 i AL.

Cody Bellinger fra Los Angeles Dodgers og Aaron Judge fra New York Yankees ble årets beste nykommere. Begge var enstemmige valg med 1.-plass på samtlige stemmesedler. Judge endte for øvrig på 2.-plass bak Altuve i MVP-avstemningen.

Torey Lovullo fra Arizona Diamondbacks og Paul Molitor fra Minnesota Twins ble årets managere. Begge lag forbedret seg kraftig fra forrige sesong og tok seg til sluttspill.

