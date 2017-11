Varsler nedbemanning i Norges Idrettsforbund

NTB Sport

Omstillingen skal skje på administrativt nivå.

Det ble kjent på et allmøte i Norges Idrettsforbund torsdag.

Ifølge en pressemelding fra NIF kommer dette i tillegg til omstruktureringen av IT-området, hvor åtte stillinger ble fjernet.

Grunnen til omstillingen skal være for å «bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.»

Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.

(©NTB)