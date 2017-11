Paraguay vil utlevere Leoz

NTB Sport

Imidlertid sa dommer Humberto Otazu at avgjørelsen avhenger av en medisinsk evaluering av 89-årige Leoz, som er en av de hovedmistenkte i den amerikanske etterforskningen av korrupsjon i FIFA og kontinentale fotballforbund.

Leoz var president i CONMEBOL fra 1986 til 2013. Han satt også i FIFA-styret. Han har vært i husarrest i Asuncion mens utleveringsbegjæringen har vært under behandling.

Leoz er mistenkt for å ha mottatt millioner av doller i bestikkelser i bytte for hjelp til å sikre markeds- og TV-rettigheter. Han benekter anklagene.

Leoz har kjempet mot utlevering i lang tid. Hans advokat mener at hans helse er for dårlig til at han kan utleveres.

– Han trenger pleie 24 timer i døgnet, og han har ikke kunnet reise med fly de siste fire årene, sa Preda forrige uke.

Han hevder også at forholdene Leoz er tiltalt for i USA ikke er straffbare etter paraguayansk lov, men Otazu var ikke enig.

(©NTB)