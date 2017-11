Northug usikker foran åpningshelgen på Beitostølen

NTB Sport

Det bekreftet landslagssjef Vidar Løfshus til pressen på Beitostølen torsdag.

– Det er Tor Arne (Hetland) som har snakket med Stig Rune (Kveen). Han føler seg litt tett i bihulene. Vi ville gjerne sett han på starten her. Skal han ha noen garanti for å gå neste helg, må han prestere her, så det betyr at Ruka henger i en tynn tråd, fortsatte han, sa Løfshus.

Landslagstrener Tor Arne Hetland bekreftet også at Northug kan gå glipp av åpningshelgen.

Ikke avgjort om oppmøte

– Man går ikke skirenn når man er syk. Det kan få konsekvenser for det som skjer senere i vinter. Det er bedre å bli frisk og rask og bli klar for innsats, sa Hetland til NTB.

Han presiserte at Northug ikke har endelig avgjort om han dukker opp på Beitostølen eller ikke.

– Det blir uansett verdenscupstart på Lillehammer. Jeg er ikke spesielt bekymret. Han har trent godt, og signalene har vært gode. Han skal være godt forberedt. Når han er klar for innsats, kommer han til å gå fort, sa landslagstreneren.

Hos legen

31-åringen var hos legen tirsdag. Samtidig ble avreisen hans til Beitostølen utsatt.

– Det er uflaks. Det er vanskelig å si. Sykdom kommer av og til. Det kommer på et ubeleilig tidspunkt, sa Løfshus.

– Petter er vel rimelig forbannet når han har fått denne i trynet. Det er ikke noe han har ønsket seg.

Petter Northug reiste tidligere hjem før start i sin planlagte sesongåpning i Bruksvallarna.

