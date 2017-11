Nadal vant søksmål mot tidligere sportsminister

NTB Sport

Bachelot ble av en dommer i Paris dømt til en bot på 500 euro. Hun må også betale Nadal 12.000 euro (115.000 kroner) i oppreisning og sakskostnader.

Nadal gikk til søksmål med krav om 100.000 euro i oppreisning etter at Bachelot i et TV-intervju hevdet at Nadal i 2012 fingerte skaden som kostet ham de siste seks månedene av sesongen, og at han gjorde det for å skjule at han hadde avgitt en positiv dopingtest.

Nadal har aldri avgitt positiv prøve og bedyrer at han aldri har brukt forbudte midler.

– Jeg har stor respekt for og tillit til det franske rettssystemet, sa Nadal etter torsdagens kjennelse.

– Dette handlet aldri om penger. Da jeg besluttet å gå til søksmål, var det for å forsvare mitt ry som idrettsmann og de verdiene jeg alltid har sverget til gjennom min karriere.

Bachelot var fransk sportsminister fra 2007 til 2010.

Rafael Nadal avslutter årets som verdensener, men en kneskade kostet ham deltakelse i ATP-verdenstourfinalen som avvikles i London denne uken.

