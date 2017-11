NFL: Elliott godtar utelukkelsen

NTB Sport

Elliott har herjet på banen for Dallas Cowboys i høst selv om NFL før sesongstart ila ham seks kampers utelukkelse for å ha brutt ligaens regler om personlig oppførsel.

Bakgrunnen var en hendelse sommeren 2016, da han skal ha utøvd vold mot sin daværende kjæreste. Han ble verken pågrepet eller siktet av politiet, men ligaen straffet ham etter en 13 måneder lang etterforskning av omstendighetene.

Elliott gikk med spillerforeningens støtte rettens vei for å slippe å stå over kamper, og gang på gang ble iverksettelse av straffen utsatt. Han har spilt åtte kamper, løpt med ballen 783 yards og scoret sju touchdown.

Sist søndag hadde han ikke fått noen ny rettskjennelse, og Cowboys måtte greie seg uten ham for første gang. Det endte med 7-27-tap for Atlanta. Nå har Elliott besluttet at han vil gjøre seg ferdig med straffen.

22-åringen vil da være tilbake i nest siste grunnseriekamp julaften, og være klar til sluttspillet på nyåret.

