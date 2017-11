Nå leder hopp an i kvinnekampen

NTB Sport

– Det er en unik mulighet som åpner seg, både med tanke på jentedelen av idretten vår, men også utviklingen av Raw Air, sier Bråthen.

Nylig kunne Walter Hofer, den mektige renndirektøren i FIS, fortelle NTB at målsettingen er å ha kvinner med i den norske hoppturneringen fra 2019/20-sesongen.

– Det er veldig gledelig at Walter ser verdien av å utvikle jentehopp. Det er strålende, sier Bente-Lill Romøren, leder i hoppkomiteen.

– Vi snakker om et mye lenger perspektiv enn de fleste arrangører av hopprenn får mulighet til, kanskje med unntak av hoppuka. Vi ser at det begynner å tette seg på jentenes hoppkalender. Det er planer om en turnering i Mellom-Europa og Russland. Vi bør ikke vente for lenge før vi tar med oss hoppjentene, påpeker sportssjef Bråthen.

Voldsom styrke

Hopp har i årevis fått kjeft for et utdatert kvinnesyn. Mange husker Anette Sagens knallharde kamp for å sette utfor i skiflyging. Først i 2009 kom hopp for kvinner på VM-programmet. Men det er et solid taktskifte. Som eneste gren i Norges Skiforbund har hopp kvinnelig komitéleder.

– Først og fremst er det ikke bra at vi i Norges viktigste forbund, om du ser på det historisk og setter det i medaljesammenheng, ikke har flere kvinner på toppnivå. Jeg skulle ønske det var mer balansert, sier Bråthen.

– Jeg er opptatt av at du ikke skal ha kvinnelige ledere bare fordi de er kvinner, men jeg opplever det å ha kvinnelige ledere og jobbe med damer både i hoppkomiteen (3 av 6) og Raw Air (2 av 4) som en voldsom styrke. Profesjonaliteten, grundigheten og etterretteligheten er på et veldig høyt nivå. Om det er damerelatert vet jeg ikke, men si det er det, da bør det være mange flere kvinnelige ledere i skiidretten, da er det vel ingen organisasjoner som ikke vil nyte godt av det, og NSF er sikkert ikke noe unntak fra resten av verden, sier den tidligere verdenscuphopperen til NTB.

Peker på RBK

Sammen med Bertil Pålsrud sto Bråthen for en viktig kvinneseier i våres. Norge fikk kjempet seg til å få arrangere en hopptrippel for kvinner i Lillehammer i desember.

– Det er veldig lenge siden vi hadde kvinnelig statsminister for første gang i Norge (1981). Det er så lenge siden at ingen av hopperne på verdenscuplaget engang var født. Vi har vel bare hatt én kvinnelig generalsekretær i skiforbundet, og aldri en president.

– Idretten har ikke så mange kvinnelige ledere, men se på Rosenborg. Det er mye som tyder på at det fungerer aldeles glimrende. Vi har kvinner både i hoppkomiteen og Raw Air, hvor tidligere LO-leder Gerd Kristiansen nå er inne. Det blir mange diskusjoner, gode diskusjoner. Gjerne fordi man har ulikt ståsted når man begynner. Ofte blir resultatet bedre enn uten de diskusjonene, mener Bråthen.

Foregangsgren

Romøren sier det slik:

– Vi må behandle kvinner og menn med respekt for det de kan, ikke fordi de har det rette kjønnet. Jeg er opptatt av å finne damer som Anette Sagen og Anniken Mork, som er villige til å være med (i hoppkomiteen) og bidra og som har nødvendig kompetanse. Men det er ikke bra med overvekt av damer heller. Jeg er for kjønnsbalanse, ikke for at damer skal ta alle mulige posisjoner, sier lederen av hoppkomiteen.

Helt siden 1972 har Bente-Lill Romøren markert seg i en mannsdominert verden.

– Jeg har aldri opplevd hersketeknikk som er brukt fordi jeg er dame. Jeg har fightet ganske tøffe kamper, men alltid følt meg likestilt. Jeg har aldri følt det spesielt at jeg er dame i en lederposisjon. Vi er eneste gren med kvinnelig grenleder. I skiforbundets sammenheng er vi vel foregangsgren, sier Romøren.

