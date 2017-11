Helleland og WADA med klare krav til russisk idrett

NTB Sport

Avgjørelsen innebærer at Russland helt eller delvis kan bli utestengt fra vinterlekene i Pyeongchang i februar.

RUSADA, russernes antidopingbyrå, nekter å etterkomme to krav fra Verdens antidopingorganisasjon. Det var ikke ventet at WADA ville lette på utestengelsen av RUSADA, siden russerne har vegret seg for å innrømme at de har drevet med et statsstøttet dopingsystemet.

Russerne har heller ikke ønsket å åpne for uavhengig tilgang til urinprøver som er tatt de siste årene.

Ifølge McLaren-rapporten skal over 1000 russiske idrettsutøvere være involvert eller ha dratt nytte av manipulerte dopingprøver de siste åren, hvorav 95 vintersportsutøvere.

I starten av desember er det ventet at Den internasjonale olympiske komité (IOC) kommer med en endelig beslutning om russiske utøvere får tillatelse til å delta under OL i Sør-Korea neste år.

– Vi har vært tydelig på at det er IOC som har virkemidlene og sanksjonsmulighetene. WADA har gitt klart uttrykk for hva vi forventer og ser fram til responsen fra IOC. WADA har ikke hatt verktøyene som vi trenger får å sanksjonere. Det er heldigvis endret, og hadde dette blitt avdekket nå, kunne vi gått inn og sanksjoner. Det har vi dessverre ikke i denne saken, sier WADAs visepresident, Linda Hofstad Helleland, til NTB etter torsdagens WADA-møte i Seoul.

– Men vi har vært tydelige på at RUSADA fortsatt er suspendert. Vi har sagt at vi skal fortsette å sørge for at RUSADA anerkjenner McLaren-rapportens innhold og at de åpner for å gi informasjon fra sitt laboratorium og erkjenner at det har vært statlig styrt, fortsetter Helleland.

Nulltoleranse

Hun sier russerne i praksis må vise at de tar antidopingarbeidet på alvor.

– Selv om de har gjort mye den siste tiden ved å intensivere antidopingarbeidet sitt, er det et alvorlig tillitsbrudd som er kommet fram i Russland. De må bygge stein for stein og bevise gjennom handling og praksis at de tar antidoping på største alvor. De må sørge for en endring av en ukultur, slik at det blir nulltoleranse for doping og at de har rene utøvere som sendes til mesterskap. Uten rene utøvere, ødelegger man hele grunnlaget for idretten.

President i Russlands OL-komité, Alexander Zjukov, var klar i sin tale torsdag:

– Vi nekter fullstendig for at et statsstøttet dopingsystem har eksistert. Det er klart at en ubetinget anerkjennelse av McLaren-rapporten er umulig. Et slik krav kan ikke, og bør ikke, tjene som et hinder for å holde RUSADA utestengt, sa Zjukov.

Reagerer

Uttalelsene fra Zjukov får Helleland til å reagere.

– Jeg er overrasket over at Russland kommer til WADA og tilbakeviser det McLaren-funnene påpeker. Jeg hadde forventet en 100 prosent erkjennelse av det som faktisk står i McLaren-rapporten og at man viser hva man gjør for å gjenopprette tilliten til en internasjonal idrettsverden.

– Så lenge de ikke oppfyller de to gjenstående kravene for å komme i samsvar med regelverket, reagerer vi i WADA, og RUSADA er fortsatt under karantene. Vi sier samtidig at russerne må komme i gang med omfattende testing og sørge for å ha et system som fanger opp alle former for doping, sier WADA-presidenten.

IOC avgjør

Hun er spent på IOCs beslutning i desember.

– Fra myndighetenes side har vi sagt klart fra i dag at vi forventer at de kommer med passende reaksjoner og konsekvenser i samsvar med det som er påpekt. Det vil være forventninger fra en hel idrettsverden på hvilke reaksjoner som skal ilegges.

– IOC har myndigheten til å avgjøre om Russland skal få delta i OL eller ikke, sier Helleland.

Dersom Russland blir utestengt fra vinter-OL, kan en løsning være at enkelte utøvere får startlisens under nøytralt flagg.

(©NTB)