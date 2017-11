Gir opp å finne Kvitovas overfallsmann

NTB Sport

– På tross av omfattende etterforskning har vi ikke klart å finne ut hvem som angrep henne, sa etterforsker Jan Lisicky.

Vi avsluttet etterforskningen 8. november, men om det dukker opp nye spor som fører oss til gjerningsmannen, vil siktelse bli tatt ut umiddelbart, la han til.

Kvitova pådro seg karrieretruende skader i venstrehånden da hun i desember i fjor forsvarte seg mot en knivmann som hadde tatt seg inn i hennes hjem i byen Prostejov øst i Tsjekkia.

– Hun var på feil sted til feil tid. Angriperen ante ikke hvem han sto overfor, mener Lisicky.

På et tidspunkt var det fare for at Wimbledon-mesteren fra 2011 og 2014 ville miste flere fingre, men hun kom seg og var tilbake på tennisbanen i tide til å delta i Roland-Garros i mai.

Hun har siden sitt comeback vunnet en turnering i Birmingham og spilt seg til kvartfinale i US Open.

– Nå ser hun bare framover, ikke tilbake på det som skjedde i fjor, sier hennes talsmann Karel Tejkal til nyhetsbyrået CTK.

(©NTB)