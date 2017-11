CAS ga Mexicos fotballforbund delvis medhold

NTB Sport

I stedet for bøtene på henholdsvis 20.000 og 15.000 sveitserfranc har CAS kommet til at advarsler er på sin plass.

Voldgiftsretten konkluderer med at ropene hørt i VM-kvalifiseringskamper mot El Salvador i 2015 og Canada i 2016 var homofobiske av natur, men ikke rettet mot noen spesiell spiller.

CAS fant at FIFA delvis var å klandre for å ha skapt en forståelse av at slike rop ikke ville bli straffet. Mexicos tilhengere brukte samme rop under VM-sluttspillet i 2014, uten reaksjon fra FIFA.

Da VM-kvalifiseringen startet, slo FIFA til og ila bøtene. CAS mener at det ved de to første tilfellene burde holdt med advarsel.

Ropet ble senere tatt opp av andre lands tilhengere, og ved tilfeller etter 29. mars 2016 har FIFA ilagt ni bøter som fortsatt er gyldige. Også Argentina, Brasil, Chile og Peru er straffet for tilhengernes bruk av ropet.

Ordet det er reagert mot kan oversettes som "mannlig prostituert" og brukes typisk når motstanderlagets keeper skal ta utspark.

(©NTB)