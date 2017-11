Zlatan snakket ut om skaden

NTB Sport

Det har vært antatt at det er en korsbåndskade som har holdt svensken borte fra fotballbanen så lenge, men Manchester United har ikke villet sette navn på skaden utover at det var en kneskade.

I intervjuet med den svenske journalisten Jan Gradvall, som Aftonbladet publiserer deler av onsdag, forteller Ibrahimovic blant annet om tankene som gikk gjennom hodet etter at han ble skadd i europaligakamp mot Anderlecht.

– Det begynte å snurre i hodet. "Hva skjer?" Det var en måned igjen til sesongslutt. "Hva skal jeg gjøre? Jeg er 35 år, hvordan ser framtiden ut?", sier han blant annet.

Helt feil

Han forteller hva som skjedde i situasjonen der han ble skadd.

– Jeg trodde jeg skulle lande før jeg virkelig gjorde det, så jeg strakte ut beinet og landet helt feil. Beinet ble bøyd og så strukket, sier han.

– Jeg fikk ikke vondt, jeg kjente bare at jeg svelget tungen. Det var en rar følelse jeg aldri har hatt før. Jeg sa til meg selv at det bare var en smell og at jeg skulle reise meg og spille videre, som etter alle andre taklinger. Men da jeg reiste meg, kjente jeg at kneet ikke var i balanse.

Han beretter at undersøkelsene i garderoben ikke fastslo skadens omfang.

– Vi måtte vente til dagen etter. MR-undersøkelsen avslørte at det var korsbåndet, hvilket vel ikke er noen hemmelighet, sier han.

Gir seg ikke

Da kom tankene om framtiden, men han bestemte seg raskt for at han skulle komme tilbake.

– Å gi opp er intet alternativ, det finnes ikke. Jeg har tatt meg så langt, og jeg skal avslutte på min måte, når jeg vil og på den måten jeg velger, sier han.

Han har vært åpen og svært optimistisk i meldinger på sosiale medier om sin målbevisste rehabiliteringstrening, men i intervjuet medgir han at det har vært tøft.

– Nå er det 18 uker siden operasjonen, og jeg vet hva som har skjedd hver dag. Fra krykker, fra å ligge stille i sengen og kjenne seg paralysert, når du er vant til å spille og trene hver dag. Jeg er en person som trener, trener og trener. Jeg har alltid sagt at hardt arbeid betaler seg. Det er min filosofi, sier han.

