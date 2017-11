UCLA-trio beklaget butikktyveri og takket Trump

NTB Sport

LiAngelo Ball, Cody Riley og Jalen Hill ble pågrepet av kinesisk politi i Hangzhou, der de var i forbindelse med UCLAs sesongåpning i Shanghai. De ble anklaget for å ha stjålet solbriller fra en Luis Vuitton-butikk og holdt igjen i landet da lagkameratene reiste hjem.

Trump kontaktet Kinas leder Xi Jinping og ba ham gripe inn på basketballspillernes vegne. Etter at de fikk reise hjem, tvitret Trump onsdag at de burde takke ham.

"Tror dere de tre UCLA-spillerne vil si takk, president Trump? De var på vei mot ti års fengsel", skrev han.

Senere onsdag både beklaget og takket trioen under en pressekonferanse i Los Angeles.

– Jeg tar fullt ansvar for feilen jeg gjorde ved å stjele. Jeg sviktet ikke bare skolen min, men hele landet, sa Riley.

– Før jeg takker alle som jobbet så utrolig hardt for å hjelpe oss hjem, vil jeg takke Kinas myndigheter og politiet for å ta seg av oss. Og til president Trump og USAs myndigheter, takk for at dere brukte tid på å gripe inn på våre vegne.

Også Ball, som er lillebror av NBA-stjernen Lonzo Ball, beklaget og takket.

– Familien min oppdro meg til å være bedre enn dette. Jeg skal sørge for at jeg er en bedre person heretter, sa han.

UCLA-trener Steve Alford sa at de tre spillerne er suspendert på ubestemt tid og verken får trene eller spille med laget.

