Sundby savner IOC-bevis mot utestengte russere

NTB Sport

Situasjonen rundt Alexander Legkov og de fem russiske løperne ble det store samtaleemnet da Sundby møtte pressen på Beitostølen onsdag. I mer enn et kvarter svarte den norske langrennsstjernen på spørsmål rundt den betente saken.

Legkov, Jevgenij Belov, Maxim Vylegzjanin, Alexej Petukhov, Jevgenia Sjapovalova og Julia Ivanova ble nylig utestengt fra alle framtidige OL. Den internasjonale olympiske komité (IOC) har funnet samtlige skyldig i å ha brutt antidopingreglementet i forbindelse med Sotsji-OL i 2014.

Avgjørelsen kom etter at Idrettens voldgiftsrett (CAS) tidligere i høst opphevet suspensjonen av russerne og klarerte dem for konkurranser.

– Jeg synes hele den situasjonen vi nå befinner oss i er veldig uoversiktlig. Jeg synes det er vanskelig å svare på spørsmål om den, og jeg synes det er en trist situasjon. Jeg føler i utgangspunktet at jeg ikke vet så mye, og er egentlig i tvil om dere vet så mye mer enn meg, sa Sundby da han møtte NTB og andre norske medier onsdag.

Vil ha bevis

Sundby savner klarhet i hva IOC bygger sin beslutning om utestengelse på.

– Er det noen som vet noe ikke vi vet, er vel den følelsen jeg sitter igjen med, sier langrennsveteranen og legger ikke skjul på at han gjerne ser at IOC-toppene fremlegger eventuelle bevis som så langt ikke har nådd offentligheten.

– Finnes det mer bevis som gjør at vi alle kan få mer klarhet og en avslutning på disse tingene, tror jeg det ville vært fornuftig. Dette er bare ødeleggende for idretten, sier han.

33-åringen mener mye henger i lufta i saken mot de seks russerne.

– Vi vet at det er tuklet med noen prøver, men det foreligger ingen positive prøver. CAS har sagt at de kan konkurrere, mens IOC har sagt at de ikke kan konkurrere og skal miste medaljer. Her står vi som idioter i midten og synes det hele er en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

Savner positiv prøve

De seks russerne er diskvalifisert fra Sotsji-OL som følge av IOCs kjennelse. Det betyr at resultatlistene fra lekene skal omskrives. For Sundby betyr det at han rykker opp fra fjerde- til sølvplass på femmila.

– Det bryr jeg meg ingenting om. Jeg synes dette er en trist situasjon for idretten og alle som er involvert og håper bare det snart rulles ut en faktarull med informasjon som gjør at vi får klarhet i situasjonen, sier han.

– Jeg går og venter på en positiv prøve som kan legge denne saken død og gjøre den oversiktlig for alle.

Sundby signaliserer også at han har en viss medfølelse med situasjonen de russiske løperne har havnet i, men understreker at han ikke har grunnlag for å ta stilling til om de er skyldige eller ikke.

– Jeg har konkurrert med Alexander Legkov siden han var 18 år, og jeg kjenner disse gutta godt. Jeg kan ikke unngå å føle litt på dette for deres del også, sier Sundby.

På direkte spørsmål om han synes synd på dem, svarer 33-åringen:

– Selvfølgelig synes jeg synd på dem, men jeg kan samtidig ikke synes eller tenke noe som helst i denne situasjonen. Jeg må bare forholde meg til det som skjer, og så håper jeg bare de blir behandlet fornuftig, rettferdig og at ting blir rettferdig for alle som har konkurrert mot dem.

Paradoks

Sundby trekker også fram det han opplever som et paradoks i dopingsaken:

– Paradokset i dette, som det er umulig for meg å forstå, er at Legkov søkte seg ut av det russiske systemet to år før OL (i Sotsji). Han oppsøkte sveitsisk trener, tysk trener og bosatte seg i Davos. Forklaringen hans den gang var at han ikke var sikker på hvordan ting ble håndtert i Russland. Han ville ut av det systemet. Han ville ha kontroll på tingene selv. Dette var det viktigste mesterskapet i livet hans, og han ville ikke at noen skulle tukle med det, sier Sundby.

Kommende helg starter årets langrennssesong. Sundby er på startstreken på Beitostølen, men de utestengte russiske løperne skal gå den svenske langrennsåpningen i Gällivare.

Neste helg kan Legkov & co. også være med når verdenscupen innledes i Kuusamo, dersom ingen nye avgjørelser foreligger i saken.

(©NTB)