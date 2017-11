Storhamar-spiller legger opp midt i sesongen

NTB Sport

Suvdal ga lagvenninnene beskjed om sin avgjørelse på trening tirsdag. 30-åringen vil prioritere familien.

– Det har vært en tung høst. Kabalen håndball og hjem har ikke vært optimal. Tankene er for mye hjemme når jeg er på trening. Når man skal spille på Norges beste lag, så holder ikke det. Som håndballspiller har jeg ikke gitt så mye som jeg har ønsket å gjøre. Motivasjonen eller overskuddet har ikke vært til stede. I stedet for å være halvveis på to arenaer, så ønsker jeg å prioritere mammarollen. Jenny og Petter går foran alt, sier Anne Kjersti Suvdal i en pressemelding fra Storhamar.

Suvdal har datteren Jenny (snart 1,5 år) sammen med HamKam-spiller Petter Vaagan Moen (33), som gikk til barndomsklubben fra Strømsgodset før forrige sesong. HamKam rykket opp til 1. divisjon denne sesongen.

Suvdal hadde en toårsavtale med Storhamar, men begge parter har blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet.

Venstrekanten har landskamper for Norge, og var i troppen til EM i 2006. Hun har også spilt for Nordstrand, Gjerpen, Oppsal og Viborg, før hun satte kursen mot Storhamar.

