Sørafrikansk sinne etter omstridt VM-tildeling

Avstemningen i London skaper sinne i Sør-Afrika, der man tok det for gitt at landet ville bli VM-vert. Bakgrunnen for den antakelsen var evalueringsrapporten som ble lagt fram forrige måned.

Der fikk Sør-Afrika 78,97 poeng, Frankrike 75,88 og Irland 72,25.

– Vi franskmenn liker å kjempe, vi liker å vinne og særlig de vanskelige kampene, sa Frankrikes rugbypresident Bernard Laporte etter avstemningen. Han har tidligere kommet med krass kritikk av evalueringskommisjonen.

Blant annet pekte han på at Frankrike og Sør-Afrika fikk samme poengsum på «sikkerhet».

– Og det selv om det er 52 drap om dagen der. Det er sinnssykt, sa Laporte etter at rapporten ble lagt fram.

Ikke bindende

Beslutningen om en grundig evalueringsprosess var ment å gjøre utpekingen av vertsland mer objektiv og hindre hestehandel om stemmer.

Imidlertid er evalueringsrapporten blitt kraftig kritisert av Frankrike og Irland.

– De siste to ukene ble prosessen grumsete, sa Sør-Afrikas rugbysjef Jurie Roux etter avstemningen.

– Når dette skal evalueres, vil vi anbefale at evalueringskommisjonens rapport i framtiden blir bindende.

Det var den nemlig ikke nå.

Klar seier

Under avstemningen i London fikk Frankrike 18 stemmer i første runde, Sør-Afrika 13 og Irland 8. I neste runde avgjorde Frankrike med 24 stemmer mot Sør-Afrikas 15.

– Vi var så heldige å ha tre flotte søknader, sa president Bill Beaumont i Det internasjonale rugbyforbundet.

– Jeg er henrykt på vegne av Frankrike. Det blir en spennende turnering.

