Nytt Olsen-mål i Allsvenskan

Etter å ha blitt benket etter å ha opplevd måltørke tidlig i sesongen, har den norske landslagsspilleren tatt fyr den siste tiden og er nå oppe i sju mål og 2 assist på de 11 siste kampene.

Det har hjulpet klubben å klatre på tabellen, og Södertälje nærmer seg øvre halvdel av tabellen.

Onsdag vant hjemmelaget etter å ha ligget under 0-2 og 1-3. Olsen satte inn det viktige reduseringsmålet til 2-3. Han var på isen ved ytterligere to scoringer, blant annet da Christopher Bengtsson ble matchvinner i overtallsspill fem og et halvt minutt før slutt.

Med sju mål er Thomas Valkvæ Olsen sitt lags toppscorer så langt i sesongen.

