Nesta Carter i CAS-høring

NTB Sport

Da dopingprøver fra OL i 2008 ble testet om igjen med nye metoder, ble det i Carters prøve funnet spor etter det forbudte stimulerende stoffet methylhexaneamin.

Carter løp første etappe på Jamaicas stafettlag over 4 x 100 meter, som i Beijing-lekene vant på verdensrekordtiden 37,10. Michael Frater, Usain Bolt og Asafa Powell var øvrige løpere på laget.

Da Carter ble diskvalifisert, måtte Jamaica gi fra seg gullmedaljene. Det spolerte Bolts perfekte OL-statistikk med tre gull (100 meter, 200 meter og stafett) i tre sommerleker på rad.

Carter har anket avgjørelsen inn for CAS, som etter onsdagens høring ventes å fatte en avgjørelse like over nyttår.

Carter skjulte ansiktet for ventende fotografer da han ankom høringslokalet i Lausanne onsdag. Som vanlig gikk høringen for lukkede dører. Den varte i sju timer.

(©NTB)