Kvinnenes eliteserie sikret viktig sponsoravtale

Samarbeidet ble presentert på en pressekonferanse på Ullevaal stadion onsdag.

– For det første anser vi norsk kvinnefotball generelt og Toppserien spesielt som svært interessante objekter kommersielt sett. Gjennom dette sponsoratet treffer vi jenter i alle aldre, blant annet fremtidens arbeidstakere og beslutningstakere, noe som på sikt vil kunne styrke vår markedsposisjon. I tillegg har vi fått med oss debatten rundt kvinnefotballens stilling i den norske fotballfamilien. Mange aktører har til nå snakket varmt om å bidra, men de konkrete tiltakene har uteblitt. Nå gjør vi noe konkret for å utjevne forskjellene og rette opp skjevhetene, sier OBOS-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Avtalen er femårig. Den inneholder i tillegg prosjekter som skal øke interessen for kvinnefotball, samt tilrettelegging for økt profesjonalisering. Siraj bekreftet at selve sponsoratet er verdt seks millioner kroner. Prosjektpengene kommer i tillegg.

– Denne avtalen vil gi kvinnefotballen et enormt løft. Midlene gir oss kraft til å sette fart, men i tillegg er dette en viktig anerkjennelse av vår kommersielle verdi, forteller daglig leder i Serieforeningen for kvinner, Hege Jørgensen

– Det å få OBOS inn som samarbeidspartner opplever vi som spesielt positivt. Vi har sett hvordan de jobber rundt avtalen på herresiden, og vet at vi nå får med oss en aktør som vil være med og utvikle produktet betydelig. Vi gleder oss til å ta fatt på dette samarbeidet avslutter Jørgensen.

Boligbyggelaget er blant annet ligasponsor for herrenes 1. divisjon.

