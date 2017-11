Klopp sendt til sykehus

NTB Sport

Det er ikke oppgitt hva som feiler den tyske manageren, men Klopps helsetilstand blir fortløpende vurdert av legene for sikkerhets skyld.

Ifølge klubben skal ikke Klopp bli værende på sykehus og returnerer hjem allerede onsdag kveld.

«Men han kan imidlertid trenge ytterligere kontroller de neste dagene», skriver klubben på sin hjemmeside.

Liverpools neste seriekamp er mot Liverpool-stjernen Sadio Manés tidligere klubb Southampton lørdag. Den kampen står i fare for Mané etter at han har slått opp en tidligere skade under landslagsoppholdet med Senegal.

