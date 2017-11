Holmen Johansen ferdig i New York City

NTB Sport

Det bekrefter 25-åringen på Twitter onsdag.

Johansen ble en del av Manchester Citys ungdomsakademi som 16-åring, før han dro videre til samarbeidsklubben i Major League Soccer (MLS), New York City, i starten av 2015.

Keeperen har måttet finne seg i å spille annenfiolin for MLS-klubben denne sesongen, og har kun spilt to kamper fra start. Det har ført til at nordmannen forlater klubben nå som kontrakten hans går ut ved nyttår.

– Takk for tre år, NYCFC. Det har vært en minneverdig tid med å være med og bygge opp en klubb i den beste byen noensinne. Jeg vil heie på klubben og forhåpentligvis vil det komme et trofé deres vei snart. Lykke til, skriver Johansen på Twitter.

Keeperen har spilt flere aldersbestemte kamper for Norge. Han har også vært på utlån til Sandefjord.

(©NTB)