Bjørnebye har ikke Bendtner-salg i tankene

Tidligere Arsenal- og Wolfsburg-spiss Bendtner tegnet seg tirsdag på scoringslisten da Danmark tok seg til 2018-VM på Irlands bekostning. 29-åringen, som er toppscorer i Eliteserien med sine 18 fulltreffere, har hatt en flott høst i RBK.

– Vi ønsker ikke å hausse opp noe rundt Nicklas, men det er positivt for RBK at han også gjør det bra for Danmark, sier sportslig leder Bjørnebye til NTB.

Rosenborg har tidligere solgt spissprofiler som Christian Gytkjær og Alexander Søderlund etter målrike sesonger, men Bjørnebye frykter ikke at Bendtner følger samme sti.

– Tidligere har dere solgt Gytkjær og Søderlund etter sesongslutt. Satser du på at Bendtner blir i RBK minst fram til VM?

– Vi planlegger ikke for noe annet, svarer 47-åringen, som ikke vil kommentere om Bendtners høstform har økt interessen rundt dansken fra andre klubber.

– Vi har som policy å ikke kommentere spillerlogistikk. Men vi er meget fornøyd med det Nicklas har gjort hos oss, sier den tidligere Liverpool-backen Bjørnebye.

