Bjørgen støtter opp om Nora Mørk

Håndballjenta gikk denne uken ut med nyheten om at telefonen hennes var blitt hacket og at private bilder dermed kom på avveie og ble spredt uten hennes viten og samtykke. Mørk har gått i rette med nettovergriperne, og onsdag ble det kjent at hun har anmeldt 15 av dem.

– Jeg synes det er veldig trist og litt skummelt at man ikke har kontroll på privatlivet sitt. Man begynner å tenke selv. Det er veldig modig gjort, sa Weng om Mørks åpenhet rundt det hun opplever som sitt livs private mareritt.

Det samme oppfatningen har Marit Bjørgen.

– Jeg synes det er tøft gjort av henne. Hun er sikkert ikke den eneste personen som har opplevd dette, men hun er en profilert person som står fram på vegne av mange andre, og det er veldig bra, sa Bjørgen til NTB og en rekke andre medier på Beitostølen onsdag ettermiddag.

– Er du redd for at din egen telefon kan bli hacket?

– Jeg har aldri tenkt at den kan bli hacket, men jeg har tenkt at jeg kan miste den. Derfor har jeg ingenting som ikke tåler dagens lys på telefonen, sa skiveteranen.

Gode svar

Det snødde lett i et fint vintervær under onsdagens tradisjonelle åpningspressekonferanse på Beitostølen. Der går de første distansene fredag, og Bjørgen er med på 10-kilometeren i klassisk. Hun går også søndagens 10 kilometer i fri teknikk, mens lørdagens sprint går uten henne.

– Jeg håper å få gode svar, og jeg håper å være på pallen. Jeg håper å kjenne at ting fungerer og at jeg er fornøyd.

Det er 80 dager igjen til OL i Sotsji, og Bjørgen planlegger å gå det meste før jul. Det aller viktigste blir å holde seg frisk. Det er ikke alltid like enkelt når man har småunger i huset.

– Jeg prøver å tenke minst mulig på det. Det gjelder å vaske hendene sine, spise nok og skifte klær etter trening. Jeg har en liten en i barnehagen, og jeg er mamma. Jeg kan ikke bare skyve ham unna om han blir syk. Jeg har et veldig avslappet forhold til det, og det redder meg mye. Er du på riktig side med overskudd og ernæring, så tror jeg sjansen er bedre for å unngå sykdom.

Egen sjef

Bjørgen er sin egen «herre» og drar blant annet ikke til Mellom-Europa i romjula.

– Planen er at jula og romjula skal tilbringes i Bardu. Marius (sønnen på snart to år) har bursdag da også, og det blir nok å gjøre.

Bardu ligger i Troms og er hjemkommunen til samboer Fred Børre Lundberg.

– Jeg legger opp treningen selv, men diskuterer med mine trenere Sjur Ole (Svarstad) og Roar (Hjelmeset). Jeg er i en litt annen hverdag enn før og må lytte til kroppen min. Dagen i morgen kan bli annerledes enn jeg trodde og hadde planlagt. Når man har en liten en må man være åpen på det. Det har skjedd ofte at jeg har kuttet ut en økt etter at jeg ble mamma. Jeg har kjent at jeg har vært for sliten. Jeg har kanskje hatt to eller tre uker etter at jeg ble mamma der jeg har fått gjort akkurat det jeg hadde planlagt, sa Bjørgen.

Går alt som det pleier, skal de øvrige norske jentene gå fort om de skal slå Marit Bjørgen til helgen.

