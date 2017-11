15 personer anmeldt for deling av Mørk-bilder

NTB Sport

Mørk sto denne uken fram i et TV 2-intervju og fortalte om den vonde tiden etter at hun oppdaget at private bilder av henne ble spredd på nettet.

Hun varslet at hun ville anmelde alle som har bidratt til å spre bildene, og onsdag leverte søsteren hennes, Thea Mørk, inn anmeldelser av 15 personer til politiet i Larvik.

– Vi mener alvor når vi sier at vi skal anmelde alle som deler bildene. Vi er takknemlige overfor alle som har sendt inn skjermdumper av dem som har delt bildene, sier Thea Mørk til TV 2.

Nora Mørk spiller kamp for klubblaget Györ i Ungarn onsdag kveld. Hun er også uttatt i den norske troppen til håndball-VM i Tyskland i desember.

