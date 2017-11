«Pusser opp» hotell for OL-troppen

NTB Sport

Årsaken er at utøverne ønsker å spise norsk mat under vinterlekene i Sør-Korea.

– I OL-leiren må vi spise det som blir tilbudt, og ferdig med det. Det er sikkert bra, men det var et unisont ønske fra utøverne å spise norsk mat, sier sprinttrener Arild Monsen til Nettavisen, og legger til at det handler om å unngå magetrøbbel.

– Det man kan ha kontroll på selv, det forsøker vi å ha kontroll på, sier sprinttreneren.

Olympiatoppens valg ble Olive Boutique Hotel, to kilometer fra langrennsstadion.

En hel måned

– Vi leier i hele februar, noe som er en ganske lang periode. Vi har en kostnad på 4,5 millioner kroner, sier Olympiatoppens vinteridrettssjef Helge Bartnes.

Det er Olympiatoppen som tar størsteparten av regningen. Ifølge Bartnes betaler ski- og skiskytterforbundene til sammen én million, mens Olympiatoppen dekker resten.

Skiforbundet skal også betale for å male om deler av hotellet samt legge parkett på gulv.

Rent og fint

– Vi sørger for at det er rent og fint, og vi gjør det vi kan for å unngå sykdom. Vi har gått gjennom bygget for å se hva vi kunne gjøre, sier Bartnes.

I tillegg til hotellet leier Norge i tillegg et skigymnas i umiddelbar nærhet. Der måtte det store inngrep til for å få ønsket standard.

Under OL i Sotsji måtte alpinist Aksel Lund Svindal reise hjem fordi han fikk allergiske reaksjoner av det som trolig var byggestøv der de bodde. Slike episoder har ført til at skiforbundet nå tar grep i Sør-Korea.

OL arrangeres fra 9. til 25. februar neste år.

