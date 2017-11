Vemodig landslagsfarvel for Fredheim

NTB Sport

– Det er vemodig. Når man er veldig glad i norsk fotball og har fått være med på hele den norske landslagsoppturen på 1990-tallet under mine år i NRK, sitter man hele tiden med drømmen om at vi skal komme oss dit igjen og være med i mesterskap igjen. Landslaget skal være vårt ypperste produkt. Det har vært spennende og gøy, men samtidig også temmelig frustrerende innimellom å følge det norske landslaget de fire siste årene, sier Discovery-kommentator Fredheim til NTB.

Landslagsfotballen flytter til TV 2 etter fire år på Discoverys plattform, mens Fredheims entusiastiske og veltimede kommentarer skal fortsatt prege Eliteserien hjemme.

– Det store høydepunktet i de fire årene vi har hatt rettighetene, er høsten der vi slo Bulgaria, Malta og Kroatia. Særlig hjemmekampen mot Kroatia, hvor vi slo en europeisk toppnasjon, var i særdeleshet en stor kamp å kommentere. Det ble i etterkant antydet at kroatene ville bli kvitt landslagssjefen sin, men det tar ikke bort noe av prestasjonen i den kampen, sier Kongsberg-mannen.

Senere den høsten feilet Norge i EM-spill mot Ungarn.

Fredheim fylte 52 år tirsdag. Bursdagen ble brukt til å kommentere Norges bortekamp mot Slovakia i Trnava.

Kroatia-mareritt

Øst-Europa er også stedet der Fredheim hadde en av sine vanskeligste kamper i boksen. Få glemmer matchen i Zagreb, hvor Fredheims krystallklare stemme knapt ble hørt hjemme i Norge før han fikk beskjed om å overta headsettet til sidekommentator Lars Tjærnås.

– Kanskje Europas frykteligste stadion, så totalt nedslitt og utrivelig som bare Maksimir kan være. Teknikken sto i stil, for å si det sånn. Det virket ikke som de som produserte kampen for oss hadde noen som helst kontroll. Jeg hørte knapt Lars der jeg satt og lyden jeg hadde på øret var ikke bra, men jeg tenkte aldri at det var like ille hjemme i Norge.

– Hvordan det er mulig å få til så dårlig lyd, vet jeg ikke. Jeg fikk plutselig beskjed om å overta headsettet til Lars, siden de ikke hørte lyden fra hovedkommentator hjemme i Norge. Da blir du hjelpeløs som kommentator. Jeg kunne ikke gjøre noe som helst, men fikk all kjeften. Kampen var forferdelig i tillegg (1-5-tap). Det var en tung kveld, sier Fredheim.

