VM-klare Åge Hareide: – Det er en ganske stor bragd

Irland fant aldri ut av hvordan de skulle temme det danske villdyret Christian Eriksen. Midtbaneeleganten gjorde som han ville, herjet rundt med tafatte irske spillere, og var banens ener da danskene og Åge Hareide tok seg til neste års VM-sluttspill i Russland. Da kampen var over hadde Åge Hareides menn nedsablet Irland med 5-1.

– Det er en ganske stor bragd. Irland er ikke kjent for å slippe inn fem mål på hjemmebane, sa danskenes norske landslagstrener til MAX etter kampen.

– I dag lykkes vi med alt det offensive. Sånn er jo fotball, i Parken misset vi på sjansene våre og gjorde det vanskelig for oss selv, sa Hareide videre.

Kalddusj

Det Irske laget ga riktignok sine rødhvite gjester en kalddusj etter fem minutters spill, da Shane Duffy stanget Irland i ledelsen etter en klønete klarering av Mathias Zanka Jørgensen. Akkurat da var Irland videre til VM, men det varte helt til forsvarsspilleren Cyrus Christie rotet ballen inn i eget mål drøye 20 minutter senere.

Christie forsøkte å stoppe et svakt skudd fra Andreas Christensen, men ballen gikk via stolpen, låret til iren og i mål. Da var det plutselig Danmark som hadde VM-billetten i lomma på bortemålsregelen, etter at den første kampen i København endte målløst.

Etter det startet Eriksen sitt «Eriksen-show» og Irland var sjanseløse. Tre minutter etter utligningen gjorde han 2-1 til Danmark via tverrliggeren, som en verdig avslutning på en vakker dansk kontring. Resultatet sto seg til pause.

Eriksen

Da lagene gikk til pause hadde Åge Hareide ett og et halvt bein i VM, Irland måtte score minst to mål da de kom ut til annen omgang.

Irene gikk offensivt ut, noe som førte til store rom å kontre i for Danmark. Eriksen hadde en gyllen mulighet etter 57 minutter til å øke ledelsen da han hadde halve banen for seg selv på vei mot Darren Randolph i det irske målet. Men for en gangs skyld i kampen satt ikke skuddet der det skulle.

Men kun seks minutter senere sendte han kula i nettet. Igjen kom skuddet fra utsiden av sekstenmeteren etter fint dansk spill.

Bendtner

Kvarteret før slutt satte Eriksen inn sitt tredje og danskenes fjerde for kvelden. Målet kom etter nok en tabbe i det irske forsvaret. Luke Shaw stoppet et innlegg, men både ballen og Shaw ble liggende i feltet. Da kom Eriksen løpende og dundret ballen i mål slik at det virket ganske trygt å bestille både fly og hotell i Russland.

Seks minutter før slutt satte Hareide innpå Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner. I kampen siste ordinære minutt ble Bendtner felt innenfor sekstenmeteren og dommeren pekte på straffemerket. Bendtner tok straffen selv og avsluttet ydmykelsen av det Irske laget.

– Helt perfekt. Vi var aldri i tvil om at vi skulle vinne i dag. Det kan kanskje virke arrogant, men sånn var det, sa Bendtner etter kampslutt.

Dermed hadde Lord Bendtner, kong Eriksen og en uheldig ire sendt Åge Hareides Danmark til neste års fotball-VM i Russland. Hvem de møter i mesterskapet blir trukket i Moskva 1. desember.

