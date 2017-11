Sveriges fotballkvinner loves bedre avtale

NTB Sport

– Det er klart de skal ha en bedre avtale, sier Sjöstrand ifølge nyhetsbyrået TT.

Generalsekretæren i Sveriges fotballforbund ble kraftig provosert da de svenske fotballkvinnene i helgen uttalte at de vil boikotte prisutdelingsgallaen Fotbollsgalan i protest mot at det ikke er oppnådd enighet om en ny landslagsavtale.

– Da er det vel bare å la være å spille for landslaget, sa han umiddelbart etter kritikken fra de svenske spillerne.

Nå har pipen fått en annen lyd.

Forhandler videre

– At de uttrykker seg på det viset de gjør, har jeg den største respekt for. Jeg synes stort sett at det er bra, sier Sjöstrand, som tar selvkritikk for måten forbundet har håndtert forhandlingene på.

Onsdag skal han møte generalsekretæren i den svenske spillerforeningen, Magnus Erlingmark, for å fortsette forhandlingene om fotballkvinnenes avtale. Sjöstrand understreker at han vil unngå en lignende situasjon som i Danmark, der landslaget streiket slik at de gikk glipp av en utsolgt landskamp mot Nederland og en VM-kvalifiseringskamp mot nettopp Sverige.

– Jeg kan bare si at jeg skal gjøre alt jeg kan, og det mener jeg. Det er vel klart at de (spillerne) skal ha en bedre avtale, gjentar Sjöstrand.

– Forstyrret herrene

Den svenske generalsekretæren kunne mandag juble da landets fotballherrer tok seg til VM på bekostning av Italia. Likevel mente han at de svenske spillerne ble forstyrret av bråket rundt den varslede boikotten i forkant av den avgjørende kampen mot italienerne.

– Noen ganger er det veldig små detaljer som skiller seier og tap. Alt slikt vil man bruke krefter og energi på, og jo nærmere man kommer en kamp, jo mer energi koster det. Det ble veldig mye rundt dette spørsmålet, sier Sjöstrand.

Også den svenske landslagssjefen Jan Andersson erkjente at kvinnenes boikott skapte en viss forstyrrelse.

– Når du er inne i boblen din, ønsker du å unngå all form for støy. Jeg synes det var uheldig at dette dukket opp, for det var litt støy. Det er ikke slik at vi hadde vunnet 3-0 om dette spørsmålet ikke dukket opp. Men når det blir støy, skaper det litt rot, sier han.

