Southgate: – Neymar er verdt prislappen

Det engelske fotballandslaget spilte fredag 0-0 mot Tyskland på Wembley. Tirsdag venter enda tøffere motstand, mener den engelske landslagssjefen.

Da står Brasil på andre banehalvdel, et lag som i Southgates øyne er verdens beste fotballag.

– Vi møter det beste laget i verden, som har feiet unna all motstand i den søramerikanske kvalifiseringen, som kanskje er den tøffeste kvalifiseringen av dem alle. Vi må være på vårt beste for å ha en sjanse til å vinne, sa Southgate til pressen mandag.

Mindre forutsigbare

Han sier det blir noe helt annet å møte Brasil enn hva det var å spille mot Tyskland.

– Tyskland er et velsmurt maskineri i måten de spiller på. De er et veldig pasningssterkt lag, men man vet hvor på banen de kommer til å være. Med Brasil får man store problemer ettersom de har mange individualister. Det gjør dem mindre forutsigbare, man kan ikke forberede seg for det på samme måte som andre lag vi møter, sa Southgate og siktet til spillere som Neymar og Gabriel Jesus.

Southgate mener Brasil har blitt et bedre organisert lag etter at Tite tok over som landslagstrener i juni i fjor. Brasil har vunnet 13 av sine 16 kamper under Tite.

– De går kanskje ikke framover med like mange menn som før, men det trenger de heller ikke på grunn av kvaliteten på de offensive spillerne deres.

Verdt pengene

På spørsmål om Neymar er verdt prislappen på 222 millioner euro (2,2 milliarder kroner) som PSG betalte Barcelona, svarer Southgate: – Om det er noen som er verdt så mye, må det være han.

England må klare seg uten Harry Kane, Dele Alli, Raheem Sterling og Jordan Henderson i kampen mot Brasil. Kampen spilles på Wembley klokken 20.45.

