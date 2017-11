Ny norsk landslagsnedtur

NTB Sport

Duda og Slovakia-stjernen Marek Hamsik kom til flere store muligheter, men ble stoppet av Jarstein hver gang inntil Duda serverte Lobotka på overtid og sørget for 1-0-seier til Slovakia. Da måtte selv Jarstein gi tapt på en kveld der Norge fremsto helt uten ideer offensivt.

Jarstein sto en glimrende kamp på streken i sin 50. A-landskamp for Norge. Jarstein viste igjen at han er landslagets klare førstevalg. 33-åringen var soleklart Norges beste spiller tirsdag. Dessverre fikk han altfor liten hjelp av utespillerne.

Norge skapte ingenting, om vi ikke tar med to frispark i muren fra kaptein Håvard Nordtveit og Mohamed Elyounoussi, før Ola Kamara headet utenfor like før Slovakia avgjorde kampen.

Slet med Hamsik

Vertene derimot skapte store problemer i det som var Norges siste A-landskamp for året. Takket være Jarsteins tigersprang holdt Norge lenge unna denne kjølige tirsdagskvelden i Trnava, tre kvarter utenfor hovedstaden Bratislava.

Hamsik viste sine intensjoner etter 55 minutter, men skjøt over fra 12 meter. Enda nærmere var Napoli-spilleren å gi slovakene ledelsen etter en knapp time, men Jarstein fikk på mesterlig vis slått et godt skudd til corner.

Deretter valgte Slovakia å hvile Hamsik. Inn kom Jarsteins lagkamerat i Hertha, Ondrej Duda. Han kom til to gode avslutninger, men klarte ikke å overliste sin bundesligakamerat. I stedet tok Duda kelnerrollen og serverte da Norge gikk på nok et tap i Øst-Europa.

Norge imponerte ingen i Slovakia, men en del av de verste feilene fra Makedonia-kampen lørdag (0-2) var eliminert vekk mot lag nummer 24 på FIFA-rankingen.

Seks endringer

Landslagssjef Lars Lagerbäck hadde gjort seks forandringer på laget. Jarstein kom som avtalt inn til sin 50. A-landskamp. I tillegg var Tore Reginiussen, Alexander Søderlund, Jo Inge Berget, Anders Trondsen og Mohamed Elyounoussi inne på laget fra start.

Med tapet endte Norge landslagsåret i minus. Tre seirer, to uavgjort og fire tap er fasit i Lagerbäcks første trenerår for de norske fotballherrene. Norge avsluttet med to bortekamper mot Makedonia og Slovakia, men var aldri nær å vinne noen av kampene i Øst-Europa.

Martin Ødegaard, som startet forrige kamp, og landslagsdebutant Morten Thorsby (innbytter) var ikke aktuelle tirsdag. Duoen reiste hjem til Norge søndag for å rekke tirsdagens U21-kamp mot Irland.

