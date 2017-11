Nadal slått av Goffin – trekker seg med skade

NTB Sport

Spanjolen, som topper verdensrankingen i tennis, var usikker i forkant av verdenstourfinalen i London etter at kneskaden gjorde at han måtte trekke seg fra Paris Masters nylig.

Nadals åpningskamp i London ble en jevn dyst, som varte i over to og en halv time. De to første settene gikk til tiebreak, og de to spillerne vant hvert sitt sett. Men det var belgiske Goffin som trakk det lengste strået og gikk seirende ut med sluttsifrene 7-6 (7-5), 6-7 (4-7), 6-4.

Det spanske tennisesset så ut til å være plaget av smerter mot slutten av kampen, og umiddelbart etterpå ble det klart at han trekker seg fra turneringen.

– Jeg gir meg. Sesongen er over for meg. Jeg hadde bestemt meg for å stille, og jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg gjorde det som måtte til for å bli spilleklar, men jeg er egentlig ikke klar, forklarer Nadal.

– Det er et spørsmål om smerte. Jeg klarer ikke å legge inn kraft nok til å fortsette spillet. Jeg forsøkte, men det er et mirakel at det ble så jevnt som det gjorde i denne kampen.

