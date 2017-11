Moi håper på svekket United-lag

NTB Sport

Med seier mot russerne hadde Mohamed Elyounoussis lag allerede vært videre fra gruppespillet etter fire av seks runder. Nå venter nervedrama for å se om sveitserne blir med Manchester United til utslagsrundene.

– Hadde vi bare vunnet den kampen, hadde vi allerede vært videre. Vi hadde full kontroll og taket på dem. CSKA skapte ingenting i 1. omgang, men det hjalp dem mye da de la om formasjonen og fikk inn Alan Dzagojev. Kampbildet ble endret, og vi ble trykket bakover og klarte aldri å få det samme taket på dem igjen. Da de scoret, handlet alt om å vinne kampen, for vi følte egentlig at vi var bedre. Vi kjørte på framover, men de kontret på oss. Kanskje var det fortjent at de vant til slutt, sier Elyounoussi.

Advarer mot jumbo

Han sto selv for målgivende pasning da Basel tok ledelsen og kunne selv scoret i en kamp der sveitserne rotet vekk initiativet.

– Litt en av de forspilte sjansers kamp. Vi trodde vi skulle vinne den kampen Jeg satte fart og kom forbi et par spillere, men var ikke dyktig nok i siste fase. Vi følte oss litt snytt for at vi ikke klarte å ta ett poeng i det minste, for det ville gitt oss et bedre utgangspunkt. Nå må vi bare ta Manchester United eller Benfica da …

Og der øyner landslagsvingen en mulighet, siden engelskmennene i praksis har avansert til åttedelsfinalen.

– United er videre og har sikkert et tøft kampprogram hjemme i England og kommer kanskje med et antatt svakere, men riktignok fortsatt bra lag, når de besøker oss til uka. Vi er gode på hjemmebane. Ett poeng er vi fornøyd med der, men alt avgjøres borte mot Benfica. Der må vi nok vinne, sier sarpingen.

– Ser du på tabellen, skal vi slå Benfica (null poeng), men ikke glem at de er seedet som nummer én i vår gruppe. De har vært litt uheldige. Jeg har god tro på at vi går videre, enten til CL- eller europaligasluttspillet. Champions League er det vi sikter oss mot, men litt sluttspill i europaligaen er heller ikke feil, sier Elyounoussi.

På etterskudd

I den hjemlige serien har Basel, som sist sesong satte poeng- og målrekord, fått trøbbel etter mange spillerskifter i sommer. Hele sju poeng skiller opp til Young Boys.

– Vi har erstattet flere av de rutinerte spillerne våre med unge og lovende talenter. Vi har variert i prestasjonene våre og ikke vært dyktige nok. I fjor hadde vi litt tur og vant alt av kamper, mens det i år har bikket litt mer imot, sier Elyounoussi.

– Young Boys har vært fryktelig sterke hittil i år. Vi tok ikke for lett på det, men har mye nytt både på trener- og spillersiden. Det er nye ideer og det tar tid før ting sitter. Det er fullt mulig å vinne ligaen. Vi vant med 17 poeng i fjor, og da er ikke sju poeng bak nå så mye. Det store hovedmålet denne sesongen er å vinne ligaen, sier 23-åringen.

Tirsdag kveld er han i aksjon for 14. gang for Norge når A-landslaget avslutter landslagsåret borte mot Slovakia.

