Vond rygg stopper Dyrhaug fra sesongåpningen

NTB Sport

Den tradisjonelle sesongstarten for de norske løperne i Beitostølen er til helgen. Verken der eller i verdenscupåpningen i finske Kuusamo helgen etter vil Dyrhaug stille til start.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig og skuffende og måtte stå over de første helgene med konkurranser. Formen har vært veldig bra i høst og jeg har gledet meg til å komme i gang, men nå må jeg bare se fremover for å komme tilbake så fort som mulig, sier Niklas Dyrhaug i en pressemelding mandag.

Problemene er en skadd skive nederst i ryggen som trenger tid til å gro.

– Per i dag er situasjonen dessverre at han står over både Beito og Kuusamo for å ha fokus på at ryggen blir bra og restituert, sier landslagslege Petter Olberg.

Landslagstrener Tor Arne Hetland sier Dyrhaug nå skal trener alternativt, og at de tar sikte på at Dyrhaug er tilbake i skisporet til World Cup Lillehammer første helgen i desember.

