Tysk OL-mester lader opp i Norge

NTB Sport

Frenzel ble olympisk mester i kombinert i Sotsji for snaut fire år siden og har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste fem sesongene. For de norske løperne har tyskeren vært nærmest ustanselig de siste årene.

Torsdag får de sjansen til å slå Frenzel i hoppdelen av NM.

– Det er veldig hyggelig at Eric kommer til Oslo for å prøve seg mot oss i hoppbakken. Dette er veldig bra og spennende. VI kan få en standard og pekepinn på hva som må til for å hevde seg i toppen i vinter, sier Ivar Stuan, sportssjef i kombinert.

Hele den norske kombinerteliten stiller i NM denne uken. Etter hopp i Midtstubakken venter individuelt langrenn både lørdag og søndag på Beitostølen.

(©NTB)